رئيس مجلس الشورى يشارك في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شارك وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي،المنعقد في العاصمة المصرية ، الذي جاء لاتخاذ موقفٍ يرقى إلى مستوى اللحظة الصعبة للقضية الفلسطينية.

وبدأت أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية لمعالي رئيسة الاتحاد البرلماني العربي رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين فوزية بنت عبدالله زينل، لتتواصل بعدها أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بكلماتٍ لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وضمّ وفد مجلس الشورى عضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي بندر بن محمد عسيري وعددٌ من مسؤولي المجلس.