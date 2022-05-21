اخبار دوليه – الحكومة الهندية تخفض الضرائب على الوقود لمحاربة التضخم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان اليوم السبت خفض الضرائب على البنزين والسولار لمحاربة التضخم والسيطرة على أسعار المواد الأساسية.

وقالت في سلسلة تغريدات إنه تم خفض ضريبة استهلاك البنزين ثماني روبيات (0.1028 دولار) للتر والسولار ست روبيات للتر.

وقالت إن من المتوقع أن تتكبد إيراداتها السنوية نحو تريليون روبية هندية وحثت حكومات الولايات على أن تحذو حذوها بإجراء تخفيضات مماثلة تتماشى مع خطة الحكومة الاتحادية.

ويبلغ حاليا سعر لتر البنزين 105.41 روبية بينما يبلغ سعر السولار 96.67 روبية في نيودلهي.

وقالت سيثارامان إن «رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب من جميع أجهزة الحكومة العمل من أجل تخفيف الأعباء عن المواطن العادي».

وستقدم الحكومة أيضا دعما قدره 200 روبية ٌلإسطوانة غاز الطهي لأكثر من 90 مليون مستفيد في إطار خطة الرعاية الاجتماعية المقدمة للنساء تحت خط الفقر.

وأضافت سيثارامان أن الحكومة ستخفض أيضا رسوم الاستيراد على المواد الخام للمنتجات البلاستيكية والحديد والصلب على أمل خفض تكلفة المنتجات النهائية.