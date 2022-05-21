اخبار دوليه – روسيا تحظر دخول 963 أمريكيا بينهم بايدن وبلينكن

محمد بن مسعود - الدمام - قالت روسيا اليوم السبت إنها قررت حظر دخول 963 أمريكيا إلى أراضيها بينهم الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز. ولحظر السفر تأثير رمزي فقط لكنه يشكل جزءا من التدهور المستمر في علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وحلفائها منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير شباط.

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