رئيس مجلس القيادة اليمني: متمسكون بمبادرة السعودية وهي أساس عادل لعملية سلمية شاملة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، التزامه بمواصلة دعم الجهود الأممية لتمديد الهدنة، مؤكدًا أنه يجب الضغط على الحوثيين لاستكمال تبادل الأسرى والمخفيين قسرا.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية “سبأ نت”، شدد العليمي، على أن المجلس سيمضى قدما في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية.

وتابع رئيس مجلس القيادة اليمني، في خطاب له مساء الليلة: “متمسكون بمبادرة السعودية وهي أساس عادل لعملية سلمية شاملة”.

ولفت رئيس مجلس القيادة اليمني، إلى ضرورة تنفيذ كامل بنود الهدنة الأممية وعلى رأسها فتح معابر تعز.

وأشار رئيس مجلس القيادة، إلى أولوية المسألة الاقتصادية، في خطط وتوجهات المجلس وحكومة الكفاءات السياسية، بما في ذلك العمل على تنشيط الصادرات وتنمية الإيرادات، والانتظام بدفع رواتب موظفي الخدمة العامة والقوات المسلحة والأمن والمعاشات التقاعدية.

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وجدد “العليمي” التزام القيادة والحكومة، بتحسين الخدمات في كافة المحافظات وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن، التي ستحظى بالاهتمام الخاص، الذي يليق بمكانتها وتاريخها ومدنيتها، وجمالها، وطيبة ونقاء سكانها.

كما حرص رئيس مجلس القيادة على توجيه الشكر لـ دول تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، على كل ما قدموه وما يزالون لـ اليمن من دعم عسكري وسياسي ودبلوماسي واقتصادي ومالي وإغاثي، في مواجهة الانقلاب الحوثي ومطامع داعميه الإيرانيين.