السديس: الإعلان عن مسابقة للمبدعين ومبادرة لإثراء تجربتهم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس عن مبادرة للموهوبين تتمحور في عقد شراكة او مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرمين وموهبة ..

وقال الشيخ عبدالرحمن السديس في حديثه الهاتفي عن بعد خلال تكريم وفد الموهوبات الذين استضافتهم الرئاسة مع اولياء امورهم لاداء مناسك العمرة امس ان ماحققه منتخب الموهوبين ؛ يعتبر بكل المعايير منجز عالمي العالمي غير مسبوق في معرض آيسف 2022، بتحقيق 22 جائزة عالمية، منها: جائزة أفضل مشروع، و15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة، متفوقين على طلاب 85 دولة.

واكد الشيخ السديس ان الرئاسة حريصة على دعم الموهوبين والمتميزين وهدفها تعظيم أواصر الشراكة مع المنظومة التعليمية لا سيما انه يوجد في الرئاسة كليتي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي واللتان تضمان أكثر من ألف طالب من أكثر من (50) دولة من أنحاء العالم

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وافصح الشيخ السديس إقامة مسابقة سنوية برعاية الرئاسة تعنى بالطلاب الموهوبين من خلال مشاركتهم بأي عمل تطويري يقدم للحرمين الشريفين الى جانب الاعلان عن مبادرة تعاونية بين الرئاسة والتعليم لتمكن للطلبة من التطوع بأي مجال تحتاجه الرئاسة لخدمة الحرمين الشريفين .

واضاف الشيخ السديس ان الرئاسة جاهزة لاحتضان الموهوبين مشيرا لوجود إحدى الطالبات الموهوبات التب قدمت في المعرض الماضي معرض ايسف قدمت فكرة ريبورت لغسيل السجاد وسيتم الاستفادة من بحثها لتعظيمه والاستفاده منه .

وكان وفد الموهوبات قد انتقلوا من الرحلة العلمية للموهوبات التي صنعت تاريخ والقصة العالمية امس الى رحاب المسجد الحرام حيث استضافتهم الرئاسة بتوجيه مباشر من الشيخ عبدالرحمن السديس للصلاة في المسجد الحرام في رحلة ايمانية الروحانية سجدوا لله شكرا لله الذي حقق لهم امنياتهم ودعواتهم ..

وتابع الشيخ السديس قائلا في معرض كلمته للموهوبين” ان الرئاسة قامت بايفاد عدد كبير من للخارج للدراسات الاكاديمية بهدف تنمية قدراتهم التعليمية والاكاديمية فضلا عن حث الباحثيت وطلاب الدراسات العليا على تسخير التقنية والرقمنة في خدمة القاصدين والمعتمرين والزوار عبر الأبحاث المتخصصة والدراسات المتقنة ودعم للمبدعين والمخترعين،وتسجيل مخترعاتهم وتطوير مقترحاتهم و تشجيع الأجيال الناشئة على التحول الرقمي في شتى المجالات من خلال المناهج الدراسية وحصص النشاط الفصلية وتنمية قدراتهم والاهتمام بمبادراتهم .. وقوبلت مبادرة الرئاسة بالتقدير من كل الاوساط الرسمية كون الرحلة الايمانية للمسجد الحرام اعطتهم قوة روحانية عززت قوة الانتصار العالمي الغير مسبوق الذي حققوه للمملكة .

؛ واعدت وكالة العلاقات العامة بممثلة في الادارة العامة للتواصل الموسسي برئاسة وكيل الرئيس عادل الاحمدي برنامجا متكاملا لوفد وزارة التعليم والموهوبات لاداء صلاة الجمعة وزيارة مجمع كسوة الكعبة وقاموا بحياكة كسوة الكعبة. ..ورافق الوفد قيادات التعليم واولياء امورهن.