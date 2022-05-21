الاتفاق يهزم الحزم بخماسية في مباراة مثيرة

محمد بن مسعود - الدمام - تمكن فريق الاتفاق من تحقيق الفوز على منافسه الحزم بخماسية مقابل هدفين، في إطار مواجهات الجولة 27 من بطولة دوري المحترفين السعودي.
تبادل الفريقان السيطرة على الكرة والظهور الهجومي خلال أوقات المباراة، وجاءت أهداف رفاق المدرب باتريس كارتيرون عن طريق (نعيم السليتي هدفين – روبن كوايسون- أمين يونس – احمد الغامدي)، وسجلا أولا جون وسلطان فقيهي للحزم.
وبهذا الفوز يقفز الاتفاق 5 مراكز دفعة واحدة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حيث يحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب برصيد 17 نقطة.
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