شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنة لنقلها 4 مخالفات لأمن الحدود في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت دوريات شرطة محافظة العيدابي بمنطقة جازان على مواطنة لنقلها بمركبتها (4) مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إحالة المخالفات لجهة الاختصاص، ومن نقلتهن إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.