شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تستضيف الفائزين في «آيسف» وتعلن مبادرة للموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس عن مبادرة للموهوبين تتمحور في عقد شراكة أو مذكرة تفاهم بين رئاسة الحرمين وموهبة. وقال الشيخ عبدالرحمن السديس في حديثه الهاتفي عن بعد خلال تكريم وفد الموهوبات الذين استضافتهم الرئاسة مع أولياء أمورهم لأداء مناسك العمرة أمس، إن ماحققه منتخب الموهوبين يعتبر بكل المعايير منجز عالمي غير مسبوق في معرض آيسف 2022، بتحقيق 22 جائزة عالمية، منها: جائزة أفضل مشروع، و15 جائزة كبرى، و6 جوائز خاصة، متفوقين على طلاب 85 دولة. وأكد الشيخ السديس أن الرئاسة حريصة على دعم الموهوبين والمتميزين وهدفها تعظيم أواصر الشراكة مع المنظومة التعليمية لا سيما أنه يوجد في الرئاسة كليتي الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي واللتان تضمان مايزيد عن ألف طالب من أكثر من (50) دولة حول العالم. وأفصح الشيخ السديس عن إقامة مسابقة سنوية برعاية الرئاسة تعنى بالطلاب الموهوبين من خلال مشاركتهم بأي عمل تطويري يقدم للحرمين الشريفين إلى جانب الإعلان عن مبادرة تعاونية بين الرئاسة والتعليم لتمكن الطلبة من التطوع في أي مجال تحتاجه الرئاسة لخدمة الحرمين الشريفين. وأضاف الشيخ السديس أن الرئاسة جاهزة لاحتضان الموهوبين مشيرا لوجود إحدى الطالبات الموهوبات التي قدمت في معرض آيسف الماضي فكرة ريبورت لغسيل السجاد وسيتم الاستفادة من بحثها. وكان وفد الموهوبات قد انتقلوا من الرحلة العلمية للموهوبات التي صنعت تاريخ والقصة العالمية امس الى رحاب المسجد الحرام حيث استضافتهم الرئاسة بتوجيه مباشر من الشيخ عبدالرحمن السديس للصلاة في المسجد الحرام في رحلة ايمانية الروحانية سجدوا لله شكرا لله الذي حقق لهم امنياتهم ودعواتهم. وتابع الشيخ السديس قائلا في معرض كلمته للموهوبين "ان الرئاسة قامت بايفاد عدد كبير من للخارج للدراسات الاكاديمية بهدف تنمية قدراتهم التعليمية والاكاديمية فضلا عن حث الباحثيت وطلاب الدراسات العليا على تسخير التقنية والرقمنة في خدمة القاصدين والمعتمرين والزوار عبر الأبحاث المتخصصة والدراسات المتقنة ودعم للمبدعين والمخترعين،وتسجيل مخترعاتهم وتطوير مقترحاتهم و تشجيع الأجيال الناشئة على التحول الرقمي في شتى المجالات من خلال المناهج الدراسية وحصص النشاط الفصلية وتنمية قدراتهم والاهتمام بمبادراتهم .. وقوبلت مبادرة الرئاسة بالتقدير من كل الاوساط الرسمية كون الرحلة الايمانية للمسجد الحرام اعطتهم قوة روحانية عززت قوة الانتصار العالمي غير المسبوق الذي حققوه للمملكة".