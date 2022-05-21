اخبار الخليج – الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة يحتفل بتخرج كريمته الشيخة آية في جامعة بوسطن

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشيخ هشام بن عبدالرحمن بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بتخرج كريمته الشيخة آية بنت هشام بن عبدالرحمن آل خليفة في جامعة بوسطن.

ونالت الشيخة آية بنت هشام بن عبدالرحمن آل خليفة درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في العلاقات الدولية- تخصص الابتكار وريادة الأعمال.

وأعرب الشيخ هشام عن بالغ سعادته بتخرج كريمته وحصولها على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية، وما أظهرته كريمته من تفوق ومثابرة طوال سنواتها الأكاديمية، وهو ما يمكنها من كسب المهارات العملية والعلمية بما ينمي قدراتها وإمكاناتها المستقبلية في الوظيفة.

وبهذه المناسبة، تلقى الشيخ هشام التهاني والتبريكات بالتوفيق للشيخة آية في حياتها العملية وخدمة الوطن العزيز، كما تقدم الشيخ هشام بجزيل الشكر والعرفان لكل من هنأ بمناسبة تخرج كريمته.