جامعة الدول العربية تحتفي غدًا باليوم العربي لكفاءة الطاقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تحتفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية “إدارة الطاقة”، باليوم العربي لكفاءة الطاقة،غدًا بمقر الأمانة للجامعة العربية بالقاهرة، بمشاركة مسؤولين من وزارات الكهرباء، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطاقة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين من المنطقة العربية.

وقالت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية جميلة مطر في تصريح اليوم: إن اليوم العربي لكفاءة الطاقة في دورته العاشرة يمثل حدثاً عربياً رفيع المستوى، وفرصةً لتعريف المواطن العربي بدور الجامعة العربية في رفع كفاءة قطاع الصناعة في المنطقة العربية، من خلال اعتماد تقنيات أكثر كفاءة تتوافق مع متطلبات الحفاظ على البيئة إلى جانب تعزيز الكفاءات والقدرات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المحلية العربية.

وأوضحت أن الاحتفالية هذا العام ستتضمن جلسة حوارية بعنوان “كفاءة استخدام الطاقة – العوائق والفرص”، ستتناول التقدّم المُحرز في المنطقة العربية في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وكذلك إستراتيجيات معالجة العوائق المالية التي تحول دون رفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي في المنطقة العربية، كما ستتضمن الاحتفالية مراسم تسليم جائزة اليوم العربي لكفاءة الطاقة حول موضوع “أفضل أنظمة لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية” للفائز بالمركز الأول.