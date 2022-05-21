بث مباشر.. مباراة الرائد والنصر

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل مباراة الرائد والنصر، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في البريدة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مباراة الرائد والنصر بث مباشر

وتقدم صحيفة المناطق لقرائها بثا مباشر لـ مباراة الرائد والنصر:

ويسعى النصر لإحكام قبضته على المركز الثالث في لائحة ترتيب الدوري، حيث يتطلع هذا المساء إلى إعادة الفارق النقطي بينه وبين مطارده المباشر “الشباب” من أجل ضمان المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي بنسختها الجديدة والتي تضم 4 فرق.

النصر بث مباشر

وأعلن الأرجنتيني أنخل روسو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الرائد، في الدوري السعودي.

وجاء تشكيل النصر في مباراة الرائد كما يلي:

حراسة المرمى: أمين بخاري.

خط الدفاع: منصور الشمري، علي لاجامي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

خط الارتكاز: عبد المجيد الصليهم، أنسيلمو.

خط الوسط الهجومي: ماشاريبوف، سامي النجعي، خالد الغنام.

قلب الهجوم: تاليسكا.

وتضم قائمة البدلاء “وليد عبد الله، عبد الله مادو، فونيس موري، محمد قاسم، علي الحسن، بيتي مارتينيز، عبد الفتاح عسيري، ضاري العنزي، جوناثان”.

النصر والرائد بث مباشر

وقرر المدير الفني أنخل روسو، استبعاد الكاميروني فينسنت أبو بكر، مهاجم النصر، من قائمة المباراة، رغم جاهزيته البدنية بعد التعافي من الإصابة.

الرائد بث مباشر

فيما أعلن جواو بيدرو، المدير الفني لفريق الرائد، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة النصر، ضمن فاعليات دوري المحترفين.

وجاء تشكيل فريق الرائد كالتالي:

حراسة المرمى: ياقو هيريرين.

خط الدفاع: محمد سالم – رينيه سانتوس – عبدالله الشنقيطي – سلطان الفرحان.

خط الوسط: إدواردو هنريكي – عوض خميس – محمد فوزير.

خط الهجوم: كريم البركاوي – أحمد الزين – عبدالله مجريشي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد الرحيلي – محمد الدوسري – خالد الحئلان – عبدالله المهد – عقيل باغيث – نايف هزازي – يحيي الشهري – إيدير لوبيز – رائد الغامدي.