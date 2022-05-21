محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. مشهورة سناب” ميعاد عسيري” تكشف عن شروطها للزواج.. وتعلق: طلباتي صعبة اتحداك

كشفت مشهورة سناب ميعاد العسيري عن شروطها للزواج، واصفة إياها بالصعبة. وقالت خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي : ” صح أنا منفصلة ولكن إذا بغيت أتزوج في يوم من الأيام لو فكرت.. مجرد تفكير.. ما راح أخذ إلا واحد منصبه عال جدا”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وأشارت إلى سبب رغبتها في الارتباط بشخص منصبه مهم قائلة:” أبغى خدم وحشم.. ما أبغى أسوي شيء ” . وتابعت: ” طلباتي صعبة مرة مرة صعبة.. اتحداك “. وأوضحت أنها تريد أن يوافق زوجها على كل ما تريده قائلة:” ما أبغى يقول لي لاء .. أبغى يقولي أبشري من عيوني .. حاضر .. تدللي”. واختتمت قائلة :”عشان كذا لازم اختياري يكون متقن.. ضربة”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. مشهورة سناب" ميعاد عسيري" تكشف عن شروطها للزواج.. وتعلق: طلباتي صعبة اتحداك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.