الأرصاد تحذر من رياح سطحية مثيرة للأتربة

وأوضح أنه من المقرر أن تتأثر مناطق (الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، حريملاء، رماح، شقراء، مرات)، بنشاط الرياح، الذي يستمر حتى الساعة 1 صباحا من يوم غد الأحد.
فيما توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالله العصيمي وفق ما نقلته وسائل إعلام سعودية عدم تكون عواصف رملية جدارية خلال المنخفض المنتظر تأثيره على بعض مناطق المملكة، غدا الأحد وبعد غد الاثنين.
وقال العصيمي، عبر تويتر، إن الوضع جيد حتى الآن، ولا يتوقع حدوث عواصف رملية جدارية، وهي موجات الغبار الكثيفة السطحية المنخفضة، التي تسبب انعدام الرؤية وتنقلها الرياح الى مناطق واسعة.
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