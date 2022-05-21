إدارة تعليم الرياض تعتمد مواعيد الدوام الصيفي

اعتمدت إدارة تعليم منطقة الرياض مواعيد الدوام الصيفي لما تبقى من أيام الفصل الدراسي الثالث لجميع المدارس التابعة للإدارة ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 1443/10/21هـ الموافق 2022/05/22م . واوضح مدير عام الإدارة الدكتور حسن بن محسن خرمي، أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ الساعة 6:15 صباحاً، وبداية الحصة الأولى عند الـ 6:30 صباحاً، داعيا مديري ومديرات المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة، لما فيه مصلحة العملية التعليمية.



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