شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية» توضح أعراض «جدري القردة» وطرق انتقاله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الصحة العامة (وقاية) إن مرض جدري القردة مرض فيروسي مستوطن في بعض أجزاء غرب ووسط أفريقيا، وظهرت في مايو 2022 عدداً من الحالات ليس لها تاريخ سفر للدول الأفريقية مما يرجح وجود سلسلة انتقال مجتمعي محدود للمرض.

وأبانت الهيئة أعراض مرض جدري القردة وهي: سخونة، صداع، ألم في العضلات، انتفاخ في الغدد اللمفاوية، التعب والإرهاق، ألم الظهر، وتظهر علامات الطفح الجلدي بعد يوم إلى 3 أيام بداية من الوجه وينتشر في باقي الجسم، وتمتد فترة الحضانة من 5 إلى 21 يوماً ولكنها في الغالب تكون بين 7 إلى 14 يوماً.

وأوضحت الهيئة أن طريقة انتقال مرض "جدري القردة" عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات. وقد يحدث الانتقال بين الإنسان والحيوان عند العض والخربشة من الحيوان المصاب.

وأضافت أن الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.

ونصحت الهيئة بالابتعاد أثناء السفر عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان والتزم بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، ومراجعة الطبيب في حال ظهور طفح جلدي بعد الإصابة بارتفاع درجة الحرارة وخاصة في حال كنت عائدا من السفر خلال 21 يوما الماضية لبدء الأعراض، والعزل في حال الإحساس بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور الطفح الجلدي حتى موعد استشارة الطبيب.