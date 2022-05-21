اخبار الخليج – «الجمارك» تستعرض تجربة البحرين بشأن لجنة التخليص الجمركي في منظمة الجمارك العالمية

محمد بن مسعود - الدمام - شارك الرائد محمد علي الشيخ مدير إدارة الالتزام والمخاطر الجمركية بشئون الجمارك في استعراض تجربة مملكة البحرين بشأن لجنة التخليص الجمركي ، وذلك خلال الجلسة الخاصة بتسهيل التجارة باجتماع اللجنة الفنية الدائمة 235 / 236 بمنظمة الجمارك العالمية.

واستعرض مدير إدارة الالتزام والمخاطر الجمركية خلال الجلسة تجربة مملكة البحرين بشأن لجنة التخليص الجمركي والغرض من إنشائها والمبادرات التي قامت بها اللجنة ، والتي تهدف إلى مواكبة التطورات التي من شأنها تسهيل التجارة بمملكة البحرين.

يأتي ذلك تطبيقاً لأحد مبادرات الهدف الاستراتيجي الثالث ضمن استراتيجية شئون الجمارك 2021-2024 وهو المساهمة في تحسين موقع مملكة البحرين ضمن مؤشرات الأداء اللوجستية ، وذلك من خلال مشاركة تجارب شئون الجمارك الناجحة في المحافل الدولية بما لا يقل عن ثلاث مرات بعروض تعمل على تسويق مملكة البحرين كبيئة استثمارية آمنة ومناسبة بناء على الممارسات الجمركية الناجحة.

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