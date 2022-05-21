بعد إصابة 90 حالة.. تحذير شديد اللهجة من الصحة العراقية بشأن «الحمى القلاعية»

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، من تصاعد خطير في إصابات الحمى النزفية.

وفي بيان، أوردته وكالة الأنباء العراقية “واع” أكدت وزارة الصحة ارتفاع عدد إصابات الحمى النزفية إلى 90 حالة.

وفي السياق ذاته رجحت الصحة العراقية وجود إصابات أخرى بالحمى النزفية بسبب بعض الحالات المشتبه بها.

وفي تصريح لـ المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، شدد على أن هناك تصاعدا خطيرا بإصابات الحمى النزفية في العراق.

وأوضح أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة بالحمى النزفية حتى الآن في عموم العراق، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تكون هناك زيادة أخرى بأعداد الإصابات لوجود حالات مشتبه بها.

جدير بالذكر أن الحمى القلاعية حمى شديدة تُصيب الجهاز العصبي المركزي بالارتباك والتهيج، كما أنها تؤدي إلى التهاب الخصية في المرحلة الأخيرة من المرض، وتكون الوفاة الناتجة عن الفيروس ما بين اليوم الـ 8 و الـ 9 بعد ظهور الأعراض والتي تأتي نتيجة الفقدان الشديدة للدم.