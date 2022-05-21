محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل، مباراة الاتفاق والحزم، على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن لقاءات الأسبوع الـ 27 من مرحلة إياب الدور الثاني بمسابقة دوري محمد بن سلمان للمحترفين. وتقدم المناطق لقرائها بثا مباشرا لـ مباراة الاتفاق والحزم أخبار قد تهمك وتقدم المناطق لقرائها بثا مباشرا لـ ويحتل الاتفاق المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 27 نقطة ويتذيل الحزم جدول الترتيب برصيد 17 نقطة. مباراة الاتفاق والحزم بث مباشر مباراة الاتفاق والحزم بث مباشر وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الاتفاق، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض مواجهة الحزم بعد قليل. وجاء تشكيل الاتفاق كالتالي: حراسة المرمى: رايس مبولوحي. خط الدفاع: سعيد المولد – سعيد الربيعي- أيوب اللاوب- عبدالله الخطيب. خط الوسط: فيليب كيس – علي هزازي – نعيم سليتي. خط الهجوم: روبين كوايسون – محمد الكويكبي – أمين يونس.

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