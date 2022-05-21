“المرور”: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غداً

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم (السبت)، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد (الأحد)، وذلك عبر منصة “أبشر”.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مشيرةً إلى أن المزاد سيستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأبانت أن خطوات المشاركة في المزاد تتمثل في الدخول لمنصة “أبشر” واختيار خدمات من التبويب “خدماتي”، ثم اختيار “المرور”، يليه اختيار “مزاد اللوحات الإلكتروني”.