شكرا لقرائتكم خبر عن "مسك": 490 ألف مستفيد من جهود تمكين الشباب السعودي خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" عن امتداد جهود تمكين الشباب السعودي ورعاية المواهب والطاقات الإبداعية خلال العام الماضي إلى 490 ألف مستفيد و170 شركة ناشئة، وذلك في إطار سعي المؤسسة إلى إيجاد منظومة حيوية تمَكّن المواهب السعودية الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم.

جاء ذلك في ثنايا تقرير مؤسسة "مسك" السنوي لعام 2021، الذي نشرته المؤسسة بعنوان "امتدادٌ للأثر... تمكينٌ للشباب" لاستعراض جهود تمكين القادة ورواد الأعمال والعلماء من جيل المستقبل، والإنجازات الـمُحْرَزة في هذا الصدد.

وأشارت المؤسسة إلى إن برامج التمكين والدعم الـمُدَشّنة في العام الماضي بلغ تعدادها 79 برنامجًا، فيما بلغ عدد الشركات الناشئة المدعومة 170 شركة، وعدد الوظائف المستحدثة بواسطة مستفيدي المؤسسة 412 وظيفة، كما تنفذ برامجها من خلال أربعة مسارات للدعم هي "مسك القادة"، و"مسك للمجتمع"، و"مسك المهارات"، و"مسك الريادة"، التي تصب جميعها في ثلاثة مجالات للتركيز؛ التعليم وريادة الأعمال، الثقافة والفنون، والتقنية والعلوم، وجميع هذه البرامج تُنفَّذ تحت مظلة منظومة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، التي تشمل إلى جوار المؤسسة معهد مسك للفنون، ومتحف مسك للعلوم، وشركة مانجا للإنتاج، ومدارس الرياض، ومدارس مسك، ومدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية.

وتمَكّنت المؤسسة في العام الماضي من دعم إنشاء شركات ناشئة بلغت قيمتها السوقية 917 مليون ريال سعودي، محقِّقة بذلك حوالي 30 بالمئة من هدفها الاستراتيجي الـمُتَمَثّل في تأسيس شركات سعودية ناشئة بقيمة ثلاثة مليارات ريال بحلول عام 2030، فيما بلغ عدد الخريجين من برامج دعم الريادة في العام الماضي ثمانية آلاف خريج، استفادوا من برامج عدة قدمتها المؤسسة، مثل "مُسَرّعة مسك"، و"مسك الانطلاق"، و"كأس العالم لريادة الأعمال"، وغيرها.

أما برامج مسك الـمُوَجّهة إلى المجتمع فقد تمَكّنت من نقل ثماني منظمات شبابية غير ربحية من مرحلة الانطلاقة إلى مرحلة الريادة، محقِّقة بذلك 53 بالمئة من هدفها الرامي إلى دعم 15 منظمة بحلول عام 2030.

وشارك في برامج "مسك للمجتمع" أكثر من 30 ألف مشارك، خضعوا في أثنائها لنحو 50 ألف ساعة تدريبية.

وتمَكّنت برامج "مسك المهارات"، التي بلغ تعدادها 22 برنامجًا وفعالية، من تخريج 75 ألف خريج من برامج مثل "اكتشف مسارك"، و"اليوم الأول"، و"مسك المستقبل"، وغيرها، أما على صعيد صناعة القادة فقد أتمَّ 68 قائدًا ساعاتهم التدريبية المرتبطة بمسار "مسك القادة"، وتخرّج منه 421 خريجًا.

وعلى صعيد الإنجازات النوعية، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية " – حفظه الله –، عن إطلاق مشروع "مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية"، التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، وتسهم في تحقيق مستهدفات المؤسسة في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وتأهيل قيادات المستقبل، ومن المنتظَر أن تكون المدينة نموذجًا ملهمًا لتطوير القطاع غير الربحي عالميًّا، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية، وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

كما دشَّنت المؤسسة هويتها البصرية المحدثة، لتكون بوصلة إرشادية في إنشاء منظومة اتصالية، تعكس المظهر الأصيل للمؤسسة وجهودها الرامية إلى بناء منظومة حيوية لتمكين الشباب السعودي في رسم مستقبل المملكة.

وجاءت الهوية البصرية المُحدَّثة لاستكمال مسار التحوُّل على المستوى التواصلي؛ بإذكاء روح الحماسة بين أطياف الشباب السعودي؛ ليكون متَطلعًا إلى النمو والإنجاز وتحقيق الريادة في مختلف المجالات، وفي ذات المسعى تهدف الاستراتيجية إلى إلهام جيل جديد من المواهب السعودية الشابة، وتمكينه من لعِب دور فعّال في بناء مستقبل أفضل للمملكة، وللاطلاع على التقرير السنوي يمكن زيارة الرابط https://misk.org.sa/files/annual-report-2021/ .