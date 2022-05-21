شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء العرب يثنون على دور المملكة القيادي في رئاسة المجلس التنفيذي لـ«الألكسو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أثنى المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" -بمشاركة عدد من الوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في الدول العربية في اجتماعه الذي انعقد اليوم في دورته الـ26 في تونس- بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في رئاسة المجلس التنفيذي منذ انتخابها رئيساً له قبل 10 أشهر.

وأكد المؤتمر العام أنه من خلال عرض التقرير الذي قدمة ممثل المملكة العربية السعودية رئيس المجلس التنفيذي " للألكسو" هاني بن مقبل المقبل، يدل على أهمية النقلة النوعية في أداء المجلس التنفيذي، وما صاحب ذلك من تعزيزٍ لثقة الدول العربية الأعضاء في القدرة على قيادة التحول في المنظمة، مما جعل الدول الأعضاء تشارك في هذه المرحلة، لتشمل مشاركاتها جميع مجالات عمل المنظمة بما يخدمها لتعزيز برامجها وشراكاتها في العالم العربي.

كما ثمن المؤتمر العام الجهود النوعية التي قدمها المجلس التنفيذي الذي عمل على منطلقات جديدة في رؤية العمل العربي المشترك، وفق منهجية واضحة، وروح عمل منطلقة من العمل التكاملي بين المجلس التنفيذي وإدارة المنظمة.

وأشاد المؤتمر العام بمبادرة رئيس المجلس لوضع خارطة الطريق للمجلس التنفيذي، التي بُنيت وفق منهجية واضحة مرتكزة على إشراك الدول في بناء رؤية عربية مشتركة لدعم وتمكين المنظمة لتحقيق أهدافها، مقدماً شكره وتقديره للعمل التصاعدي للمجلس التنفيذي لدعم المنظمة، وما اتخذه من إجراءات إستراتيجية وتنظيمية لتطوير حوكمة وكفاءة الأداء، وتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار المؤتمر العام لـ"الألكسو" إلى أهمية ما تحقق من مخرجات لاجتماع المجلس التنفيذي في دورته 116 في العلا يناير الماضي، وهو ما عمل على متابعة تنفيذه خلال المدة القريبة الماضية، لينتج عن ذلك بدء العمل على تنويع مصادر تمويل المنظمة وتطوير النظام الداخلي للمجلس، ووضع إستراتيجية للشراكات وتعزيز التسويق والإعلام، وتطوير الجوائز.

و فوض المؤتمر العام خلال الاجتماع المجلس التنفيذي باعتماد عدد من مخرجات اجتماع المجلس في دورته المنعقدة في العلا، من بينها خطة إستراتيجية للشراكات وتنويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة وإستراتيجية لتعزيز دور الإعلام والتسويق للمنظمة.

كما ناقش اجتماع المؤتمر العام تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج المنظمة خلال الندة 2020-2022م، وتنفيذ الأنشطة خارج البرامج فيما بين انعقاد دورتي المؤتمر العام العاديتين الـ25 والـ26.

واستعرض الاجتماع مشروع الخطة العربية للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات، في حين اعتمد الاجتماع الحساب الختامي للإدارة العامة والمراكز الخارجية والصناديق الخاصة عن السنة المالية 2021، وتقارير الهيئات الرقابية عن الحساب الختامي للسنة المالية 2021م، والمركز المالي وموقف إسهامات الدول الأعضاء في موازنة المنظمة، ومشروع موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية للدورة المالية 2023-2024م، ومشروع موازنة المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر للدورة المالية 2023-2024م.

الجدير بالذكر أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تأسست في العام 1970م وتعمل في نطاق جامعة الدول العربية ومقرها في تونس، وتهدف إلى تنسيق الجهود العربية في ميادين التربية والثقافة والعلوم ودعم تبادل خبرات وتجارب الدول الأعضاء.