شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: المملكة حريصة على توفير حياة كريمة لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت هيئة حقوق الإنسان في فعاليات الملتقى العلمي ضمن مبادرة "اسمعني 5" للصم والبكم وضعاف السمع التي أقيمت بدعوة من الجامعة العربية المفتوحة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في الجانب الاجتماعي والنفسي لذوي الإعاقة.

وشهدت مشاركة الهيئة ضمن جلسات الملتقى تقديم ورقة عمل أكدت خلالها حرص المملكة على توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومنهم فئات الصم وضعاف السمع بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الشاملة لهم انطلاقاً من رعاية حكومة المملكة بمختلف الفئات ذات الاحتياج الصحي والاجتماعي.

كما شاركت الهيئة في المعرض المصاحب لمبادرة "اسمعني 5" بجناح توعوي حظي باهتمام زوار المعرض قُدم من خلاله عرض مرئي عن مهام الهيئة واختصاصاتها، كما أتاح الجناح للزوار إمكانية الاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية للهيئة عبر شاشة تفاعلية.