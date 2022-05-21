أستراليا: حزب العمال يتصدّر الانتخابات ويطيح بالتحالف الليبرالي

محمد بن مسعود - الدمام - تصدّر حزب العمال الأسترالي الانتخابات التشريعية، التي عقدت أمس الجمعة في أـستراليا، وسيتمكن من العودة مجدداً إلى الحكومة بعد غياب ما يقرب من 10 سنوات.

وذكرت هيئة البث الأسترالية “أيه بي سي” أن حزب العمال حصل على 72 مقعداً في الانتخابات متقدماً على تحالف الحزب الليبرالي، لرئيس الوزراء الحالي، سكوت موريسون الذي حقق 51 مقعداً.

وأشارت الهيئة إلى أن رئيس حزب العمال، أنتوني ألبانيز، سوف يتولى تشكيل حكومة جديدة، ويعيد حزبه إلى الحكم، بعد غياب ما يقرب من 10 سنوات.

ولفتت أن هذا الفوز يعني أن ألبانيز سوف يتولى رئاسة الوزراء بديلا عن سكوت موريسون.

وأدلى الأستراليون الجمعة، بأصواتهم لانتخاب أعضاء برلمانهم، واختار نحو 17.2 مليون ناخب ممثليهم الذين سيشغلون 151 مقعداً في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات. كما سيجري تجديد 40 مقعداً من مقاعد مجلس الشيوخ البالغة 76 لمدة ست سنوات.