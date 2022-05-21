توقيع اتفاقية تفاهم بين جمعية حركية وجمعية تأهيل بالقصيم

محمد بن مسعود - الدمام - عنيزة -محمد المسلم

في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجمعيات الخيرية الإنسانية جرى توقيع عقد اتفاقية شراكة بين جمعية الإعاقة الحركية للكبار فرع القصيم وجمعية تأهيل ممثلة بمركز التأهيل العلاجي بمحافظة عنيزة بحضور الأمين العام لجمعية تأهيل الأستاذ فهد بن علي الوهيبي، وتهدف الاتفاقية لرعاية المعاقين وتأهيلهم وخدمتهم وتقديم العلاج الطبيعي لهم .

و مثّل جمعية حركية بالقصيم المدير التنفيذي الأستاذ عبدالله بن محمد الصالحي ومثّل جمعية تأهيل الأستاذ يوسف بن عبدالله الرميح مدير عام الفروع بجمعية تأهيل، وتنص الاتفاقية على رعاية وتأهيل وتقديم العلاج الطبيعي لمستفيدي جمعية حركية بمراكز التأهيل التابعة لجمعية تأهيل بمحافظة عنيزة بالإضافة إلى الزيارات من أجل تبادل الآراء والأفكار التطويرية التي تسهم في تعزيز خدمة الأشخاص ⁧‫ذوي الإعاقة‬⁩ وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم من خلال برامج متميزة وناجحة بكل جودة عالية، بما يحقق رؤية المملكة 2030 في خدمة ذوي الإعاقة الحركية وتمكينهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.