اخبار الخليج – طالبة ثانوي تحصد المركز الأول بمسابقة «يوتيوب ماسترز» 

محمد بن مسعود - الدمام - حصدت الطالبة بتول مرزوق البني من مدرسة جد حفص الثانوية للبنات المركز الأول في مسابقة «يوتيوب ماسترز»،والتي نظمتها مؤسسة «شبكة» للإنتاج، بدعم كامل من وزارة الخارجية الأمريكية، ومكتب الأمم المتحدة لترويج الاستثمار والتكنولوجيا «اليونيدو»، وصندوق العمل «تمكين»، والعديد من الوزارات المحلية والجهات المعنية بدعم الشباب المبدعين والمبتكرين.وقالت بتول إنها فخورة بفوزها في هذه المسابقة التي تستهدف الفئة العمرية من 16 إلى 32 سنة، وتسعى إلى نشر ثقافة الإبداع وتشجيع ريادة الأعمال بين الشباب البحريني الموهوب، وتوفير الدعم لتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع تجارية ناجحة عبر الإنترنت.وقالت إن المدرسة قد وفرت لها البيئة الخصبة لتنمية موهبتها على أسس علمية وصحيحة في مجال البرمجة والتصميم، وشجعتها على المشاركة في العديد من المسابقات المحلية والخارجية، حيث حصدت كذلك المركز الثالث في مسابقة «بديرتي أفتخر» على مستوى مملكة البحرين.كما أشادت بجهود مركز رعاية الطلبة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم في تنظيم برامج متطورة تنمي مواهب الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية.مشيرة إلى أنها تسعى إلى تطوير موهبتها من خلال موقع COURSERA وقراءة كتب متخصصة في مجال البرمجة، وتطمح لدراسة تخصص البرمجة في المستقبل الجامعي.

وأوضحت أنها توجت مؤخراً بلقب «الطالب الموهوب» ضمن مقياس الموهوبين العرب من قبل مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع والمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة «الألكسو».