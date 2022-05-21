هل سجلت المملكة حالات إصابة بـ جدري القرود؟.. الصحة توضح الحقيقة

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الصحة أنه لم يتم حتى الآن ولله الحمد رصد أي حالة في المملكة مصابة بمرض جدري القرود والذي بدأت تظهر له حالات مؤخراً في بعض دول أوروبا وشمال أمريكا؛ بعد أن مستوطن في بعض الدول الإفريقية لاكثر من 50 عامآ .

وأكدت الصحة جاهزيتها التامة للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات في حال ظهور أي حالة لاقدر الله ، مبينةً أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة ولله الحمد، كما أن لديها خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل تلك الحالات في حال ظهورها وتشمل تعريف الحالات المشتبه والمؤكدة، والتعامل معها والتقصي الوبائي للمخالطين .

وأشارت الصحة إلى أن برنامج اللوائح الصحية الدولية بالمملكة على تواصل دائم مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة تفاصيل أي مستجدات حول المرض أو رصد أي حالات في جميع أنحاء العالم للتأكد من عدم وجود مخالطين لأي حالات يتم رصدها في المملكة.

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هذا وتحث وزارة الصحة الجميع على الحرص على السلوكيات الصحية، واتباع الارشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة (وقاية)، وكذلك في حالة السفر لخارج المملكة التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في الدول التي تم رصد المرض فيها.