اخبار الرياضه السعوديه الحزم يهدد الاتفاق.. والرائد يبحث عن «النصر»

صراع الهبوط يجمع الكوماندوز بحزم الصمود
على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، يخوض فريق الاتفاق لقاء مهماً أمام ضيفه الحزم، ويسعى صاحب الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والابتعاد عن مراكز الهبوط، إذ يحتل الكوماندوز المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة حصدها من 6 انتصارات و9 تعادلات و11 خسارة، وله من الأهداف 32 وعليه 41 هدفاً، أما فريق الحزم فإنه يدخل هذا اللقاء بعد أن جدد آماله بالبقاء بالفوز في الجولة الماضية ويطمح لتحقيق الفوز الثاني على التوالي ليقترب من منافسيه على البقاء، إذ يحتل حزم الصمود المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة حصدها من 4 انتصارات و5 تعادلات و17 خسارة، وله من الأهداف 18 وعليه 35 هدفاً.
العالمي يواجه رائد التحدي
على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يدخل فريق النصر لقاءه أمام مضيفه الرائد بحثاً عن الثلاث نقاط والمنافسة على صدارة الدوري، إذ يحتل العالمي المركز الثالث برصيد 51 نقطة جمعها من 16 انتصاراً و3 تعادلات و7 خسائر، وله من الأهداف 48 وعليه 33 هدفاً، أما فريق الرائد فإنه يطمح للخروج بنتيجة إيجابية للابتعاد عن حسابات الهبوط، إذ يحتل رائد التحدي المركز التاسع برصيد 30 نقطة جمعها من 8 انتصارات و6 تعادلات و11 خسارة، وله من الأهداف 31 وعليه 39 هدفاً.
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