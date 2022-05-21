محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية في محافظة طريف 10 مواقع استثمارية من خلال منصة (فرص). وأوضحت الأمانة أن المواقع الاستثمارية تننوع مابين تشغيل وصيانة مختبر الجودة، وإنشاء وتشغيل مواقع كبس فحم وإنشاء وتشغيل مواقع إعادة تدوير الأخشاب وإنشاء وتشغيل موقع استثماري تجاري وإنشاء وتشغيل قصر أفراح وإنشاء وتشغيل وصيانة أكشاك. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الحدود الشمالية تطرح 10 مواقع استثمارية بطريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.