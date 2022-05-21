هل سيتم إزالة جامعة “الملك عبد العزيز”؟.. متحدث «أمانة جدة» يجيب

محمد بن مسعود - الدمام -

المناطق- فريق التحرير:

حسم المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي الجدل بشأن ما تردد حول إزالة جامعة الملك عبد العزيز.

وقال في لقاء مع قناة ” الإخبارية” اليوم السبت، إن ما يتردد عار تمام من الصحة ، موضحاً أنه ليس ضمن خطة لجنة إزالة الأحياء العشوائية إزالة مباني خارج الأحياء العشوائية.

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وأعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، عن مواصلة أعمالها حسب الخطة التنفيذية المعلنة، وشرعت اليوم في فصل الخدمات عن المناطق العشوائية (بحي بني مالك/ وحي الورود)، في حين تم إشعار سكان المناطق العشوائية بأحياء (مشرفة/ الجامعة) بالإخلاء تمهيدًا لأعمال الإزالة.

وأوضحت اللجنة أن موعد الإزالة لعشوائيات (بني مالك/ الورود) وفقا للخطة التنفيذية سيكون في الـ 28 من مايو الجاري.

مؤكدة أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل 32 حيا عشوائيًا، حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولا لمرحلة لإزالة الكاملة للأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيا عشوائيًا.