اخبار الخليج – روتاري السلمانية يزور حديقة السيدة «فيكي يتيم» بالعدلية للإطلاع على تجربة «البرما كلتشر» 

محمد بن مسعود - الدمام - زار أعضاء نادي روتاري السلمانية، برئاسة السيد فيصل جمعة حديقة السيدة « فيكي يتيم» بمنطقة العدلية بهدف الاطلاع على تجربة «البرما كلتشر» والتى تسهم فى تطوير النظم الزراعية بطريقة إعادة تكثيف مياه أجهزة التكييف لاستعمالها في الري، واستعمال وتخزين الطاقة للمحافظة على البيئة، معربين عن إعجابهم بالتجربة، ودراسة إمكانية تطبيقها وتعميمها لكي تعم فائدتها على كافة المستويات.

وأوضح «النادي» في بيان له على لسان رئيسة فيصل جمعة أن «البرما كلتشر» أو الزراعة المستدامة لم تعد خيارًا وإنما ضرورة تحتمها التغيرات المناخية الراهنة لذلك فمن الضرورى الاهتمام بها لكي نتمكن فى التحول من النظام الاستهلاكى إلى المستدام، مبيناً أن هذا النظام يتميز بالمرونة وإمكانية تطبيقه فى البحرين لمجابهة دراجات الحرارة المرتفعة والكثير من العوامل البيئية التى تحول دون تحقيق الاستدامة فى الحياة الزراعية.

وقال إن تاريخ « الزراعة المستدامة « يرجع إلى سبعينيات القرن الماضي ، حيث ابتكره الأستراليان بيل موليسون وديفيد هولمجرين فى منتصف السبعينيات، ووصفه موليسون بأنه «فلسفة العمل مع الطبيعة وليس ضد الطبيعة، والمراقبة المطولة والمدروسة بدلاً من العمل المطول وغير المحسوب، والنظر إلى النباتات والحيوانات فى جميع وظائفها بدلاً من التعامل مع أى منطقة كعامل وحيد».

ونوه فيصل أن هذه النظام يقاوم قلة الموارد المائية، وارتفاع الكثافة السكانية وتغير أنماط الاستهلاك والمتطلبات المائية للقطاعات المتنامية وهي المشكلة التى تعيشها البحرين كباقي الدول المجاورة ولاسيما فى ظل توقعات الأمم المتحدة بأن الطلب العالمى على المياه العذبة سيتجاوز المتوفر بنسبة 40% فى عام 2030، مشيراً إلى أن روتاري السلمانية وفى إطار دوره الوطني اتجاه المجتمع يحرص على أهمية الاستفادة من مثل تلك الأنطمة لمواجهة التحديات والصعوبات البيئية.

وبدورها أكدت السيدة «جنان حبيب» على أن أي تجربة ناجحة فى مملكة البحرين يجب الاستفادة والاسترشاد بها في بناء نموذج تنموي شامل يمكن أن ينعكس بالإيجاب على تنمية وتطوير موارد المملكة الاقتصادية أو الزراعية أو حتى على مستوى التنمية العمرانية وغيرها من خطط النمو فى البحرين، لافتةً إلى أن تجربة «البرما كلتشر» من التجارب الهامة فى تطوير طرق الري لمجابهة ندرة المياه وتأثيرها على التنمية الزراعية فى مملكة البحرين.

وأشادت بتجربة «البرما كلتشر» ودورها فى تحسين الأمن الزراعي لما فيه صالح هذا القطاع الحيوي خاصة فى ظل القص المائي ليس فقط على مستوى الخليج وإنما فى الكثر من دول العالم، داعية إلى ضرورة الاهتمام بمثل تلك التجارب وتطويرها وفق آليات علمية مدروسة تسهم فى تعزيز العملية التنموية من خلال معالجات المعوقات والتغلب عليها وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة.