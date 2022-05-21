محمد بن مسعود - الدمام - أكد مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد سعد السَهلي حرص أمانة العاصمة على تعزيز الشراكة مع تجار سوق المنامة المركزي من خلال مناقشة المشاريع التاهيلية والتطويرية ومعوقات أعمال الصيانة والتنظيم وسبل معالجتها، موضحا أن الامانة تسعى بشكل مستمر الى تلبية متطلبات سوق المنامة المركزي وتوفير مقومات تهيئته لمواكبة احتياجات التجار والمستهلكين والمرتادين. جاء ذلك خلال زيارة مدير عام أمانة العاصمة لسوق المنامة المركزي للإطلاع على سير أعمال الصيانة ومناقشة متطلبات التجار من الخدمات التي من شأنها تحسين المنشآت المقامة وما تحتويه من مرافق، لتفـــي بمتطلبات المنتفعين.

واشار م. السَهلي الى أن النهوض بمستوى السوق المركزي يستوجب الشراكة المجتمعية الفاعلة مع كافة الاطراف لتقديم بيئة خدماتية متكاملة ملبية للطموحات تتماشى مع المكانة العريقة للسوق وتقدمه في احسن مظهر لتقديم مستوى أفضل من الخدمات للمنتفعين. وقال:» أن أمانة العاصمة وفي إطار جهودها الرامية إلى تطوير مستوى الخدمات بالسوق المركزي، بدأت بتركيب مظلة خارجية لتظليل فرشات البيع بالجملة والتي يبلغ عددها 135 فرشة، كما انها انتهت من استبدال جميع المنضدات الخرسانية المغطاة بالسيراميك في سوق الأسماك بحسب المواصفات المعتمدة لدى وزارة الصحة في مملكة وذلك التزاما برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في نطاق بيع المواد الغذائية، كما انها انتهت من استبدال منصات العرض والتقديم في سوق الفواكه والخضراوات بدلا من عرضها بمستوى متوازي مع الارض الامر الذي قدم السوق بحلة جديدة ومظهر حضاري حظي بقبول واستحسان الزوار». وتابع بأن أمانة العاصمة مستمرة في تنفيذ خطط الصيانة الداخلية والخارجية لسوق المنامة المركزي والتي تتضمن المحافظة على كفاءة المكيفات وتقوية الإضاءة والتاكد من فاعلية شبكة الصرف الصحي والكشف الدوري عن الأعطال مع فريق صيانة متكامل بأحدث أدوات وتقنيات الصيانة ويعمل على مدار 24 ساعة، الى جانب توفير خدمات النظافة طوال فترة العمل الرسمي والقيام بعملية التعقيم لكل أجزائه.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – مظلة خارجية لفرشات الجملة واستبدال منصات العرض في الأسماك والفواكه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.