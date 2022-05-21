إزالة عشوائيات جدة مستمرة حسب الخطة المعلنة

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة مواصلة أعمالها حسب الخطة التنفيذية المعلنة، وشرعت اليوم في فصل الخدمات عن المناطق العشوائية بحي بني مالك وحي الورود، في حين تم إشعار سكان المناطق العشوائية بأحياء مشرفة والجامعة بالإخلاء تمهيدًا لأعمال الإزالة، موضحة أن موعد الإزالة لعشوائيات بني مالك والورود -وفقا للخطة التنفيذية- سيكون في الـ 28 من مايو الجاري.
وأكدت اللجنة أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 32 حيّا عشوائيا، حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية البالغ عددها 12 حيّا عشوائيا.
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