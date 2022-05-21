تعرف على شروط «المرور» لإعفاء ملاك المركبات التالفة من الرسوم

محمد بن مسعود - الدمام - شددت الإدارة العامة للمرور على أن إعفاء ملاك المركبات المهملة أو التالفة من الرسوم يتضمن رسوم التجديد وغرامات التأخير فقط.

واشترط المرور لذلك:

– نقل ملكية المركبة التالفة أو المهملة إلى محال بيع المركبات الملغي تسجيلها.

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– نقل المركبة التلفة إلى محال مكابس الحديد المعتمدة .

– يعفى المالك من الرسوم والغرامات المترتبة وفقًأ لدرجة إلتزامه بالشرطين السابقين.

ودعت الإدارة العامة للمرور ملاك مثل هذه المركبات ممن يرغبون في إسقاطها عن سجلاتهم للاستفادة من المهلة التصحيحية والتي بدأت مطلع مارس وتستمر لمدة عام كامل إلى المسارعة في ذلك مع الالتزام الكامل بتطبيق الشروط التي تم الإعلان عنها في هذا الصدد.

وكان مرور العاصمة المقدسة قد تمكن خلال الساعات الماضية من ضبط قائدَي مركبتين ظهرا في مقطع فيديو بمركبتين مخالفتين.

وأجرى قائدو المركبتين تعديل وإضافة على جسم وهيكل المركبتين، مما أدى إلى تعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.