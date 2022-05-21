«تعليم جدة» يعلن تقديم موعد الدوام الصباحي بجميع المدارس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، عن تقديم موعد بداية الدوام الصباحي في جميع المدارس التابعة لها، بدءًا من غد الأحد.

وذكرت تعليم جدة –عبر تويتر- أنه تم اعتماد تقديم بداية الدوام الصباحي في جميع المدارس التابعة لتعليم جده، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد الموافق 21 / 10 / 1443 هــ.

وأشارت تعليم جدة، إلى أن الاصطفاف الصباحي يبدأ في الساعة ( 6:45 ) صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في الساعة ( 7:00 ) صباحاً.

أخبار قد تهمك

كانت العديد من إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، قررت تقديم موعد الدوام الصباحي، بسبب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

حيث أعلنت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، عن بدء الدوام الصيفي بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات، في الساعة (6:15) صباحاُ، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة (6:30) صباحًا.

وأوضحت إدارة التعليم بمنطقة حائل، أن اليوم الدراسي يبدأ في مدارس البنات في الساعة (15،6)، وفي مدارس البنين الساعة (30،6).

وأعلنت إدارة العليم بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، أن الاصطفاف الصباحي بجميع المدارس سيكون في الساعة (15،6)، والحصة الأولى في الساعة (30،6).

كما أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي بمنطقة الرياض، عن أن الاصطفاف الصباحي سيكون في الساعة (15،6)، والحصة الأولى في الساعة (30،6)، على أن بدأ اليوم الدراسي برياض الأطفال في الساعة (07:00) صباحًا.

فيما أوضحت إدارة تعليم القويعية بمنطقة الرياض، أنه تقرر تقديم الدوام الرسمي في جميع المدارس، بحيث يكون الاصطفاف الصباحي الساعة (6.15) صباحا، والحصة الأولى في تمام الساعة (6.30).

وأعلنت إدارة تعليم محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، عن ان الاصطفاف الصباحي يكون في الساعة (6.15) صباحًا، والحصة الأولى في تمام الساعة (6.30) صباحًا، وبداية اليوم الدراسي برياض الأطفال الساعة (7:00) صباحًا.

وقررت إدارة تعليم الخرج بمنطقة الرياض، أن يبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة (6:15)، فيما تبدأ الحصة الأولى تمام الساعة (6:30) صباحًا.