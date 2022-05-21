«عشوائيات جدة»: فصل الخدمات عن «بني مالك والورود»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، عن مواصلة أعمالها حسب الخطة التنفيذية المعلنة، وشرعت اليوم في فصل الخدمات عن المناطق العشوائية (بحي بني مالك/ وحي الورود)، في حين تم إشعار سكان المناطق العشوائية بأحياء (مشرفة/ الجامعة) بالإخلاء تمهيدًا لأعمال الإزالة.

وأوضحت اللجنة أن موعد الإزالة لعشوائيات (بني مالك/ الورود) وفقا للخطة التنفيذية سيكون في الـ 28 من مايو الجاري.

مؤكدة أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل 32 حيا عشوائيًا، حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولا لمرحلة لإزالة الكاملة للأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيا عشوائيًا.