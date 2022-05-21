منتدى الرياض الاقتصادي ينظم حلقة نقاش حول دراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

عقد منتدى الرياض الاقتصادي بالتعاون مع غرفة المدينة المنورة, حلقة النقاش الثانية لدراسة ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية ، بحضور نائب رئيس مجلس ادارة غرفة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر الدقل, والأمين العام المهندس عبدالله أحمد أبو النصر ، وستعلن الحلقة نتائجها وتوصياتها خلال فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى في شهر نوفمبر 2022م .

من جانبه أكد الدكتور خالد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس أمناء المنتدى على أهمية هذه الدراسة من خلال الاستفادة من نتائجها لتحقيق أهداف الإستراتيجية العامة للنقل العام ورؤية المملكة 2030، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات النقل وتعزيز منظومة الخدمات السياحية، مشيراً إلى أن الهدف من ورشة العمل هو التعرف على مرئيات المشاركين وإسهامهم في إثراء الدراسة.

من جهته استعرض المكتب الاستشاري المعد للدراسة، أهدافها ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبيناً أن الدراسة تهدف بصورة رئيسة إلى التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لربط مناطق المملكة المختلفة بشبكة سكك حديدية وانعكاس ذلك على ازدهار قطاعي الخدمات اللوجستية والسياحية كما اوضح بأنه يمكن تحقيق الهدف الرئيسي من خلال تشخيص الوضع الراهن للسكك الحديدية وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية, ودراسة أهم التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، والتنبؤ بتأثيرها على جميع القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاعي السياحة والخدمات اللوجستية بشكل خاص.