غداً.. أمير القصيم يدشّن 27 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم

يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، غداً ، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي ، 27 مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، بهدف دعم الاستدامة البيئية والمائية والغذائية في المنطقة، وفق مستهدفات “رؤية 2030″، وذلك بمركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة.

وسوف تسهم مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة جميع مدن المنطقة ومحافظاتها ومراكزها إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ بما يتماشى ورؤية المملكة 2030، موضحًا أن هذه المشروعات النوعية نُفذت وفق أفضل الممارسات العملية والخبرات الفنية، لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفق استراتيجيات وطنية تعكس حرص القيادة على توفير كل سبل العيش الكريم للمواطنين.