شكرا لقرائتكم خبر عن استفادة 800 ألف شخص من «إجابة السائلين» في المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد من برنامج إجابة السائلين الذي تقوم عليه وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية قرابة (٨٠٠) ألف معتمر من قاصدي وزائري بيت الله الحرام، وقرابة (٦٠٠) ألف متصل، منذ بداية العام الحالي .

ووفرت الوكالة البرنامج لنقل الفتاوى المعتمدة وتصحيح بعض المعتقدات وتوجيه وإرشاد قاصدي المسجد الحرام فيما يفيد أداء العمرة وشروطها، حيث يقوم بالإفتاء ٦٢ شيخا مشاركا وعدد من القضاة وأساتذة الجامعات المختصين في العلوم الشرعية والمؤهلين تأهيلا كبيرا في مجال الفتاوى .

ويتلقى المستفيدون الإجابة على الفتوى "عبر الاتصال" من ١٠ مواقع بالمسجد الحرام وبـ ١١ لغة، و من خلال ٤ مكاتب للرد على المتصل من داخل الحرم ومن خارجه على مدار ٢٤ساعة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات الروبوت التوجيهي حيث استفاد منه صوتاً وصورة قرابة ٦٠ ألف قاصد وقاصدة.