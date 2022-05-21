نادي الهلال: مصابو الهلال يواصلون برنامجهم التأهيلي في عيادة النادي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلن نادي الهلال، أمس، أن ياسر الشهراني والبيروفي أندريه كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، واصلوا برنامجهم التأهيلي في عيادة النادي
ويتابع الإسباني خوان دوكي، طبيب الفريق، حالة الثلاثي عبر برنامجهم العلاجي والتأهيلي الذي وضعه لهم بعد تعرضهم إلى الإصابة في الفترة الماضية
ولم يحدِّد النادي العاصمي قدرة الثلاثي على اللحاق بمواجهات الفريق المتبقية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في حين تأكد غيابهم عن مباراة الاتحاد المرتقبة، بعد غد، ضمن الجولة الـ 27، التي ستحدِّد مصير منافسته على الدوري من عدمها، ففي حال خسارته بفارق هدفين، سيتوَّج الاتحاد رسميًّا بلقب البطولة. تكبير
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