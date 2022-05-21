المرور: إعفاء مُلّاك المركبات التالفة من رسوم التجديد وغرامات التأخير فقط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن إعفاء ملاك المركبات المهملة أو التالفة، من الرسوم يتمثل في رسوم التجديد وغرامات التأخير فقط
وكان «المرور السعودي» قد دعا ملاك هذه المركبات ممن يرغبون في إسقاطها عن سجلاتهم للاستفادة من المهلة التصحيحية المستندة إلى قرار مجلس الوزراء، والتي تبدأ مطلع مارس المقبل وتستمر لمدة عام كامل
وكان المرور قد أشار في وقت سابق إلى أن خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلات، كالآتي:
– تسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغى تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك
– تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور
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