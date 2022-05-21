عاجل.. «الصحة» تتيح الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا لهذه الفئات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة اليوم السبت موعد تلقي الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح كورونا لعدد من الفئات .

وأوضحت “الصحة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح “كورونا” بعد مرور 4 أشهر من تلقي الجرعة التنشيطية الأولى.

وأبانت أن الفئات المستهدفة هي: الفئة العمرية من 50 عامًا فأكبر، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى زراعة نخاع العظم خلال العامين الماضيين أو لا يزالون يتلقون أدوية مثبطة للمناعة حاليا.

وأيضا مرضى السرطان النشط تحت العلاج، ومرضى نقص المناعة المتقدم أو غير المعالج، ومرضى زراعة الأعضاء الصلبة ويتلقون أدوية مثبطة للمناعة حاليا.