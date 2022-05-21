شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدوام الصيفي بمختلف المراحل الدراسية بوادي الدواسر غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:15 صباحاُ

• الحصة الأولى الساعة 6:30

أعلنت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، عن بدء الدوام الصيفي بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي بدءاً من يوم غد الأحد .

وأوضح مدير التعليم عايض بن مجلي آل مجلي، أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:15 صباحا، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 6:30 .

ودعى آل مجلي مديري ومديرات المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة، والحرص على توجيه أبنائهم وبناتهم للالتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية.