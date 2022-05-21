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بدء الدوام الصيفي بمختلف المراحل الدراسية بوادي الدواسر غدًا

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الدوام الصيفي بمختلف المراحل الدراسية بوادي الدواسر غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:15 صباحاُ

• الحصة الأولى الساعة 6:30

أعلنت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، عن بدء الدوام الصيفي بمختلف المراحل الدراسية للبنين والبنات للفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي بدءاً من يوم غد الأحد .

وأوضح مدير التعليم عايض بن مجلي آل مجلي، أن الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 6:15 صباحا، على أن تبدأ الحصة الأولى الساعة 6:30 .

ودعى آل مجلي مديري ومديرات المدارس وأولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة، والحرص على توجيه أبنائهم وبناتهم للالتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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