«سكني»: مرور عامين على الطلاق شرط لاستحقاق «المطلّقة» للدعم السكني

محمد بن مسعود - الدمام - أكد برنامج «سكني» أن الأولوية في الحصول على الدعم السكني تزداد كلما قلت مصادر الدخل المادية للأسرة، مشيرا إلى أن «المطلقات والأرامل» من الفئات ذات الأولوية في الحصول على الدعم السكني لأن قدرتهن على تملك المسكن بمفردهن محدودة.
وشدد «سكني» على أن «المطلّقة» إذا استوفت الشروط فإنها تكون مستحقة للدعم السكني بعد مرور سنتين من تاريخ طلاقها الفعلي المدوّن في الصك، وليس تاريخ الصك، ويتم احتساب التاريخ بالهجري.
وأفاد «سكني» بأنه بإمكان المطلقات استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة https://sakani.sa، كما يمكن زيارة اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني من خلال الرابط التالي: https://sakani.sa/housing-subsidy-policy.
يذكر أن اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني نصت على أن الأم يحق لها تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة إذا كانت مطلّقة وتعول ولداً أو أكثر من أولادها (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
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