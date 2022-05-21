متى يحق للمطلقة الحصول على الدعم من برنامج” سكني”؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:
كشف برنامج” سكني” التابع لوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية مدى أحقية المطلقة الحصول على الدعم.
وأوضح البرنامج في رده على استفسار أحد المتابعات على موقع “تويتر”، حول متى تكون المطلقة مستحقة للدعم أنها تكون مستحقة للدعم بعد مرور عامين على الطلاق .
وأكد أن الأولوية في الحصول على الدعم السكني تزداد كلما قلت مصادر الدخل المادية للأسرة، مبينا أن المطلقات والأرامل من الفئات ذات الأولوية في الحصول على الدعم السكني لأن قدرتهن على تملك المسكن بمفردهن محدودة.
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