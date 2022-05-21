6 طرق لتبريد الجسم حال الإصابة بضربة شمس

محمد بن مسعود - الدمام - وذكرت صحة الرياض –عبر تويتر- أنه يمكن تبريد الجسم المصاب بضربات الحرارة، من خلل الطرق التالية:

ـ رش الجسم بالماء البارد، ثم الجلوس أمام المروحة.

ـ الانتقال إلى منطقة مظللة، أو الذهاب إلى مبنى، أو سيارة مكيفة

ـ أخذ حمام بارد، أو غمر الجسم بالماء بحوض الاستحمام.

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ـ شرب كمية كافية من الماء.

ـ خلع أي ملابس زائدة.

ـ وضع كمادات باردة على الرقبة، والإبط.

كانت وزارة الصحة، حذرت في وقت سابق، من خطورة التعرض لأشعة الشمس الحارة، ما يؤدي لفقدان الجسم للكثير من السوائل.

وأوضحت أن ضربة الشمس تحدث عندما تكون درجة حرارة الجسم أكثر من 40 مئوية، مما يؤدي إلى فقدان السوائل والجفاف نتيجة لكثرة التعرق.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن علامات الإصابة بضربة الشمس، تشمل: الصداع، والدوخة، والعطش، والإرهاق، والغثيان، وكثرة التعرق.