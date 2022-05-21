هل يسبب تناول الفيتامينات زيادة في الوزن؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء في المركز الطبي العلمي بجامعة موسكو، أن تناول الفيتامينات يمكن أن يحسّن الحالة الصحية، وقد يسبّب زيادة في الوزن. وتشير الأخصائية في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أن كثيرين يتناولون الفيتامينات بانتظامٍ كمكملات غذائية، لكن قد تكون لها عواقب سلبية، لأن الفيتامينات لا تحسّن الحالة الصحية فقط، بل تحفز الشعور بالجوع أيضاً. وتقول، “يعد الناس الفيتامينات مواد منشطة، لكن هذا غير صحيح من وجهة نظر طبية. تحسّن الفيتامينات فعلاً عملية التمثيل الغذائي وتحسّن الشهية. وسبب زيادة الوزن خلال فترة تناول الفيتامينات، ليس لأنها تحتوي على سعرات حرارية، بل لأنها تحفز الشهية والرغبة في تناول الطعام”. وتنصح الأشخاص الذين يتناولون الفيتامينات بانتظامٍ، بممارسة الرياضة وتناول الطعام بـ “عقلانية”. أخبار قد تهمك

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