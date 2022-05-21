ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل «110.08» دولار للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط، اليوم السبت، لتتعافى من الخسائر المبكرة، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو المقبل بمقدار (97) سنتًا بنسبة (0.9%) لتسجل (110.08) دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، لشهر يونيو المقبل، بمقدار (42) سنتًا بنسبة (0.4%) لتسجل (110.01) دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم شهر يوليو المقبل، بمقدار (56) سنتا، بنسبة (0.5%) لتسجل (107.60) دولار للبرميل. من جهة أخرى، أعلنت شركة جازجريد فينلاند لتشغيل أنظمة الغاز الفنلندية، اليوم السبت، عن إيقاف شركة غازبروم الروسية، صادرات الغاز إلى فنلندا. وأوضحت الشركة في بيان لها، أن واردات الغاز عبر نقطة دخول «إيماترا» توقفت. وتطالب روسيا، من الدول الأوروبية، دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، وذلك عقب فرض الاتحاد الأوروبي وأمريكا، عقوبات اقتصادية على موسكو، بسبب الحرب الأوكرانية. أخبار قد تهمك

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