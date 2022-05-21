رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء والبدع ومركز حالة عمار والديسة والمعظم .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة ١١ صباحاً وتستمر حتى الساعة ٦ مساءً.