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رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة تيماء والبدع ومركز حالة عمار والديسة والمعظم .

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة ١١ صباحاً وتستمر حتى الساعة ٦ مساءً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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