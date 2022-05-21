شكرا لقرائتكم خبر عن مليون ونصف مستفيد من برامج الشؤون التوجيهية بالحرم خلال 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد قرابة ٨٠٠ الف معتمر من قاصدي وزائري بيت الله الحرام ، وقرابة ٧٠٠ ألف متصل من برنامج إجابة السائلين الذي تقوم عليه وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، منذ بداية العام الحالي ، والذي يختص بنقل الفتاوى المعتمدة وتصحيح بعض المعتقدات وتوجيه وإرشاد القاصدين فيما يفيد أداء العمرة وشروطها .

وقد وفرت الوكالة لهذه المهام ٦٢ شيخ مشارك وعدد من القضاة واساتذة الجامعات المختصين في العلوم الشرعية والمؤهلين تأهيل كبير في نقل الفتاوى الشرعية والإجابة الصحيحية ، حيث تم التركيز على مؤهلاتهم العلمية والتي تشتمل على درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى خبرتهم العملية في مجال الاطلاع على الفتاوى وتصحيح المعتقدات والنظر في الشؤون الحياتية من الجوانب الشرعية .

وقد استفاد من خدمات إجابة السائلين منذ بداية هذا العام قرابة ٦٠٠ الف شخص عبر الاتصال وفي ١٠ مواقع بالمسجد الحرام وب ١١ لغة من اللغات المعتمدة ، وعدد ٤ مكاتب للرد على المتصل من داخل الحرم ومن خارجه على مدار ٢٤ساعة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات الروبوت التوجيهي حيث استفاد منه صوتاً وصورة قرابة ٦٠ الف قاصد وقاصدة .