الارشيف / اخبار السعوديه

وكيل “الصحة”: المملكة قادرة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بـ«جدري القردة» ومكافحة العدوى

0 نشر
admin 0 تبليغ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية عبد الله عسيري، إن المملكة قادرة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بـ«جدري القردة» ومكافحة العدوى.

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل “الصحة”: المملكة قادرة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بـ«جدري القردة» ومكافحة العدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا