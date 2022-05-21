محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية السعودية عبد الله عسيري، إن المملكة قادرة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بـ«جدري القردة» ومكافحة العدوى.

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل “الصحة”: المملكة قادرة على رصد واكتشاف حالات الاشتباه بـ«جدري القردة» ومكافحة العدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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